Concert Alkemia Salon des Arts et des Métiers d'Art salle des fêtes du Parc de la Victoire Millau

samedi 29 novembre 2025.

salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau Aveyron

2025-11-29
2025-11-29

XXIIème SALON ARTS & MÉTIERS D'ART. MILLAU

21h à 22h30 CONCERT du groupe ALKEMIA à la salle des Fêtes
PAF 3 euros

+33 6 88 89 98 54  cllhiron5@gmail.com

