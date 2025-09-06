CONCERT ALL REITZ RESERVED Bois-Sainte-Marie

Eglise de Bois Sainte Marie Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06

2025-09-06

Concert violon électrique et claviers électroniques   .

Eglise de Bois Sainte Marie Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 61 90  g.auclair@aliceadsl.fr

