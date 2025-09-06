CONCERT ALL REITZ RESERVED Bois-Sainte-Marie
Eglise de Bois Sainte Marie Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06
Concert violon électrique et claviers électroniques .
Eglise de Bois Sainte Marie Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 61 90 g.auclair@aliceadsl.fr
