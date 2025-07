Concert Alma Latina La Roque-Baignard

Concert Alma Latina La Roque-Baignard mercredi 16 juillet 2025.

Concert Alma Latina

Église La Roque-Baignard Calvados

Début : 2025-07-16 18:00:00

2025-07-16

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale au travers d’un voyage musical aux couleurs de l’Amérique Latine.

Église La Roque-Baignard 14340 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr

English : Concert Alma Latina

Come and admire the talents of student musicians from the intercommunal music school in a musical journey through Latin America.

German : Concert Alma Latina

Bewundern Sie die Talente der Musikschüler der interkommunalen Musikschule bei einer musikalischen Reise in den Farben Lateinamerikas.

Italiano :

Venite ad ammirare il talento degli studenti musicisti della scuola di musica intercomunale mentre vi accompagnano in un viaggio musicale attraverso l’America Latina.

Espanol :

Venga a admirar el talento de los estudiantes de música de la escuela intercomunal y déjese llevar por un viaje musical por América Latina.

