Concert ALMC Click’n’Drums Salle Poirel Nancy

Concert ALMC Click’n’Drums

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif :

Date et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Click’n Drums est une histoire sans paroles sur 4 étranges voyageurs. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quels sont les liens entre eux ?

C’est un mystère mais quelques indices apparaissent pendant le spectacle … Un homme à lunettes aux allures de chef, un gaffeur toujours en retard, un dandy un peu niais et un étrange malicieux … Tout le monde veut prendre la place du chef ! Tout bouge, court, danse, applaudit, même le public !

Par l’Association Lorraine de Musique de Chambre.

A partir de 5 ans.Enfants

.

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Click?n Drums is a wordless story about 4 strange travelers. Who are they? Where do they come from? What’s the connection between them?

It’s a mystery, but a few clues appear during the show? A man with glasses who looks like a chef, a goofball who’s always late, a dandy who’s a bit of a ninny and a mischievous weirdo? Everyone wants to take the chef’s place! Everything moves, runs, dances, applauds even the audience!

By the Association Lorraine de Musique de Chambre.

For ages 5 and up.

