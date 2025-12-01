Concert ALMC Click’n’Drums Salle Poirel Nancy
Concert ALMC Click’n’Drums Salle Poirel Nancy dimanche 14 décembre 2025.
Concert ALMC Click’n’Drums
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 16:00:00
Click’n Drums est une histoire sans paroles sur 4 étranges voyageurs. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quels sont les liens entre eux ?
C’est un mystère mais quelques indices apparaissent pendant le spectacle … Un homme à lunettes aux allures de chef, un gaffeur toujours en retard, un dandy un peu niais et un étrange malicieux … Tout le monde veut prendre la place du chef ! Tout bouge, court, danse, applaudit, même le public !
Par l’Association Lorraine de Musique de Chambre.
A partir de 5 ans.Enfants
English :
Click?n Drums is a wordless story about 4 strange travelers. Who are they? Where do they come from? What’s the connection between them?
It’s a mystery, but a few clues appear during the show? A man with glasses who looks like a chef, a goofball who’s always late, a dandy who’s a bit of a ninny and a mischievous weirdo? Everyone wants to take the chef’s place! Everything moves, runs, dances, applauds even the audience!
By the Association Lorraine de Musique de Chambre.
For ages 5 and up.
