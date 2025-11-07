Concert Almeria Rue Guy Kervinio Melrand
Concert Almeria Rue Guy Kervinio Melrand samedi 24 janvier 2026.
Concert Almeria
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan
Début : 2026-01-24 21:00:00
2026-01-24
Concert jazzy avec le duo Almeria + le restaurant La Tourelle s’invite au Local.
21h. 5€. .
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand 56310 Morbihan Bretagne
