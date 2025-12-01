Concert Almoraima ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Concert Almoraima

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Dimanche 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

2025-12-20 2025-12-21

L’esthétique de la musique espagnole semble évidente. Pourtant, il serait réducteur de ne pas considérer la richesse de ses influences, la diversité de ses répertoires ou de ses pratiques. Venez découvrir les musiques traditionnelles et contemporaines espagnoles.

Accès gratuit avec une libre participation.Tout public

English :

The aesthetics of Spanish music seem obvious. Yet it would be simplistic not to consider the richness of its influences, the diversity of its repertoires and its practices. Come and discover traditional and contemporary Spanish music.

Free admission with free participation.

L'événement Concert Almoraima Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-12-10