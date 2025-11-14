Concert Alpa on the rock #38 MJC Jacques Prévert Le Mans

Concert Alpa on the rock #38

MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Après une petite pause, les équipes de Radio Alpa et de la MJC relancent les soirées ALPA ON et vous donnent rendez-vous le 14 novembre à 20h30 à l’Inventaire ! À l’affiche ASLEEP WITH HOPE (Metalcore) et AFK (Kappacøre).

CONCERT ALPA ON THE ROCK #38

Après une petite pause, les équipes de Radio Alpa et de la MJC relancent les soirées ALPA ON et vous donnent rendez-vous le 14 novembre à 20h30 à l’Inventaire !

Les soirées concerts Alpa On sont des soirées à l’initiative des bénévoles, en soutien à la radio, avec l’envie de mettre en lumière la scène locale émergeante.

À l’Affiche

ASLEEP WITH HOPE Metalcore AWH trouve sa synergie dans un metalcore paradoxal vous plongeant dans les épreuves d’une vie tout en vous donnant l’énergie de les surpasser. Laissez vous emporter par leur univers mélancolique teinté d’espoir.

AFK Kappacøre AFK est un groupe de metalcore/death mélodique formé au Mans. Explorant un large spectre sonore du métal extrême aux ambiances progressives ils revendiquent un nouveau courant musical libre, le Kappacøre. Depuis 2019, leur énergie scénique et leur créativité en font une force montante de la scène underground. .

MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

After a short break, the Radio Alpa and MJC teams are relaunching the ALPA ON evenings, and look forward to seeing you on November 14 at 8:30pm at l?Inventaire! On the bill: ASLEEP WITH HOPE (Metalcore) and AFK (Kappacøre).

German :

Nach einer kleinen Pause starten die Teams von Radio Alpa und der MJC wieder die ALPA ON-Abende und laden Sie am 14. November um 20.30 Uhr ins Inventar ein! Auf dem Programm stehen: ASLEEP WITH HOPE (Metalcore) und AFK (Kappacøre).

Italiano :

Dopo una breve pausa, i team di Radio Alpa e MJC rilanciano le serate ALPA ON e vi aspettano il 14 novembre alle 20.30 all’Inventaire! In cartellone: ASLEEP WITH HOPE (Metalcore) e AFK (Kappacøre).

Espanol :

Tras una breve pausa, los equipos de Radio Alpa y MJC relanzan las veladas ALPA ON, ¡y le esperan el 14 de noviembre a las 20.30 h en l’Inventaire! En el cartel: ASLEEP WITH HOPE (Metalcore) y AFK (Kappacøre).

L’événement Concert Alpa on the rock #38 Le Mans a été mis à jour le 2025-11-03 par CDT72