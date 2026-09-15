Informations pratiques

Douchy-Montcorbon

Concert Alphonse Bisaillon

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Concert Alphonse Bisaillon

Originaire du Québec, le jeune Alphonse Bisaillon a la fougue d’un Charlebois et la gaminerie d’un Boris Vian. Il a une sensibilité de combat, un respect absolu de l’art et de ce qu’être artiste implique.

Originaire du Québec, le jeune Alphonse Bisaillon a la fougue d’un Charlebois et la gaminerie d’un Boris Vian. Il a une sensibilité de combat, un respect absolu de l’art et de ce qu’être artiste implique.

Alphonse Bisaillon se distingue par l’utilisation d’images évocatrices, de trames narratives riches et de jeux de mots ingénieux. Chaque composition est minutieusement ciselée pour créer une expérience véritablement immersive. Il ose explorer de nouveaux territoires sonores, mêlant habilement différents types d’influences musicales. Le résultat est une symphonie éclectique qui séduit et surprend à chaque écoute.

Ouverture des portes à 18h30 & début du concert 21h – bar et restauration sur place.

Réservation conseillée ! 6 .

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alphonse Bisaillon Concert

A native of Quebec, the young Alphonse Bisaillon has the passion of a Charlebois and the mischievous spirit of a Boris Vian. He possesses a combative spirit and an absolute respect for art and for what it means to be an artist.

L’événement Concert Alphonse Bisaillon Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT 3CBO