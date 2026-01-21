Concert Alt Club #3 Vera Daisies Tumulte Angoulême

Concert Alt Club #3 Vera Daisies

Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 21:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Deux fois par trimestre, La Nef vous invite à Tumulte pour un nouveau rendez-vous où vous allez aimer vous laisser surprendre. Alt Club est une soirée dédiée à la découverte d’artistes émergents, venus jouer pour la première fois à Angoulême.

.

Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Twice a quarter, La Nef invites you to Tumulte for a new rendez-vous where you’re sure to be surprised. Alt Club is an evening dedicated to discovering emerging artists who have come to Angoulême to play for the first time.

L’événement Concert Alt Club #3 Vera Daisies Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême