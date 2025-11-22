Concert « Alta es la luna » Brouchy

Concert « Alta es la luna » Brouchy samedi 22 novembre 2025.

Concert « Alta es la luna »

Rue de Thésy Brouchy Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Concert proposé dans le cadre du Festival EN VOIX !

Et si nous quittions l’automne de nos régions pour retrouver un peu de chaleur avec un programme Méditerranéen ? Le Quatuor Matica de Flor explore les musiques anciennes et traditionnelles de la péninsule ibérique, avec des airs séfarades et des poésies lyriques espagnoles de la Renaissance. Par des chansons endiablées, berceuses et romances sous la lune, ils nous amènent dans leur univers riche de chansons d’amour et de récits historiques.

Venez partager cette traversée ensoleillée, où la sonorité des cordes se mêle à une palette originale de timbres, promettant un voyage sensoriel unique. Un concert exaltant !

Dans la presse

Leur interprétation réanime le genre avec fraîcheur et générosité, énergiques et solaires. Olyrix

Ariane Le Fournis voix et percussions orientales

Martin Billé cordes pincées anciennes et voix

Emma Crumpton flûtes à bec et bansuri

Juliette Guichard viole de gambe et vièle à archet 0 .

Rue de Thésy Brouchy 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25 billetterie.nouvellescene@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Alta es la luna » Brouchy a été mis à jour le 2025-08-06 par SIM Hauts-de-France OT HAUTE SOMME PERONNE