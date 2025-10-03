Concert ALTAN, musique folk irlandaise Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

ondé à la fin des années 80 dans le sillage des Clancy Brothers, Chieftains et autres Dubliners, Altan a publié une dizaine d’albums et visité nombre de pays du monde. Ce groupe réunit quatre musiciens accomplis autour de la belle voix de Mairéad Ni Mhaonaigh qui s’exprime en anglais et en gaélique, langue qui conserve nombre de (d’innombrables) trésors du patrimoine traditionnel chanté. Ce groupe tisse un répertoire de balades, de jigs et de reels animés, hérité du Donegal, comté encore sauvage, situé au nord-ouest de l’Irlande, ainsi que du nord du pays, régions dont la plupart des membres du groupe sont originaires.

Altan demeure aujourd’hui l’étalon or de la musique traditionnelle irlandaise l’Irish Echo. .

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

