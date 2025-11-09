Concert Alte Voce 2025 Salle Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne

Concert Alte Voce 2025

Salle Saint-Romain 6 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

L’ensemble vocal Alte Voce revient à Sauveterre-de-Guyenne pour un concert exceptionnel de chants traditionnels corses. Dans la salle Saint-Romain, au cœur de la bastide, laissez-vous emporter par la magie des polyphonies corses, reflets vivants de l’âme et des traditions de l’île. Les voix puissantes et émouvantes, accompagnées de mandoline, harmonica et guitare, feront résonner toute la beauté et la profondeur du patrimoine musical corse. .

Salle Saint-Romain 6 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 16 01

English : Concert Alte Voce 2025

German : Concert Alte Voce 2025

Italiano :

Espanol : Concert Alte Voce 2025

L’événement Concert Alte Voce 2025 Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-11-03 par OT de l’Entre-deux-Mers