Concert Altxa Zokoa Eglise de Socoa Urrugne

Urrugne

Concert Altxa Zokoa

Eglise de Socoa 76 Chemin de Bizargorri Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concerts couleurs vocales Atlantique, Altxa Zokoa et Chorale Abesbatza .

Eglise de Socoa 76 Chemin de Bizargorri Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Concert Altxa Zokoa

L’événement Concert Altxa Zokoa Urrugne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque