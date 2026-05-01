Concert Altxa Zokoa Eglise de Socoa Urrugne
Concert Altxa Zokoa Eglise de Socoa Urrugne vendredi 15 mai 2026.
Urrugne
Concert Altxa Zokoa
Eglise de Socoa 76 Chemin de Bizargorri Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Concerts couleurs vocales Atlantique, Altxa Zokoa et Chorale Abesbatza .
Eglise de Socoa 76 Chemin de Bizargorri Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Concert Altxa Zokoa
L’événement Concert Altxa Zokoa Urrugne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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