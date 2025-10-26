Concert Amadeus et Arpège Eglise de Puymoyen Puymoyen
Concert Amadeus et Arpège
Eglise de Puymoyen 2 rue de la ferme Puymoyen Charente
Début : 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Concert automnal avec les ensembles vocaux Amadeus, dirigé par Jacques Marot, et Arpège, dirigé par Chantal Celma.
Accompagnement de Paula Frémont au piano et Chantal Celma, mezzo soprano.
Eglise de Puymoyen 2 rue de la ferme Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 93 89 10
English :
Autumn concert with vocal ensembles Amadeus, directed by Jacques Marot, and Arpège, directed by Chantal Celma.
Accompanied by Paula Frémont on piano and Chantal Celma, mezzo soprano.
German :
Herbstkonzert mit den Vokalensembles Amadeus, geleitet von Jacques Marot, und Arpège, geleitet von Chantal Celma.
Begleitet von Paula Frémont am Klavier und Chantal Celma, Mezzosopran.
Italiano :
Concerto autunnale con gli ensemble vocali Amadeus, diretto da Jacques Marot, e Arpège, diretto da Chantal Celma.
Accompagnati da Paula Frémont al pianoforte e Chantal Celma, mezzo soprano.
Espanol :
Concierto de otoño con los conjuntos vocales Amadeus, dirigido por Jacques Marot, y Arpège, dirigido por Chantal Celma.
Acompañado por Paula Frémont al piano y Chantal Celma, mezzo soprano.
L’événement Concert Amadeus et Arpège Puymoyen a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême