Concert Amadeus Hoff Sarrebourg

Concert Amadeus

Hoff Eglise Saint Martin rue de l’Eglise Sarrebourg Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

Du baroque au classicisme viennois avec La messe des oiseaux de Mozart. L’orchestre des musiciens du Conservatoire accompagnera le choeur de l’association Amadeus Concerts. Payant, pas de réservation, billetterie sur place.Tout public

Hoff Eglise Saint Martin rue de l’Eglise Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 48 22 52 98

English :

From Baroque to Viennese Classicism with Mozart’s Bird Mass . The Conservatoire’s orchestra will accompany the Amadeus Concerts choir. Paying, no reservation, ticket office on site.

German :

Vom Barock zur Wiener Klassik mit Mozarts Vogelmesse . Das Orchester der Musiker des Konservatoriums wird den Chor des Vereins Amadeus Concerts begleiten. Kostenpflichtig, keine Reservierung, Kartenverkauf vor Ort.

Italiano :

Dal barocco al classicismo viennese con la Messa degli uccelli di Mozart. L’orchestra del Conservatorio accompagnerà il coro dell’associazione Amadeus Concerts. A pagamento, senza prenotazione, biglietteria in loco.

Espanol :

Del barroco al clasicismo vienés con la Misa de los pájaros de Mozart. La orquesta del Conservatorio acompañará al coro de la asociación Amadeus Concerts. De pago, sin reserva, taquilla in situ.

