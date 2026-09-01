Informations pratiques

Ispoure

Concert Amaia Riouspeyrous

Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Amaia Riouspeyrous revient avec un troisième album disponible début septembre 2026. Il sera dévoilé en avant-première lors d’un concert, le 26 septembre à Ispoure, entourée de Philippe Albor, Patrice Tetevuide et Jon Erviti. .

Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Concert Amaia Riouspeyrous

L’événement Concert Amaia Riouspeyrous Ispoure a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque