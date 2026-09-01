Concert Amaia Riouspeyrous Ispoure
samedi 26 septembre 2026 · Ispoure
Informations pratiques
Ispoure
Concert Amaia Riouspeyrous
Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Amaia Riouspeyrous revient avec un troisième album disponible début septembre 2026. Il sera dévoilé en avant-première lors d’un concert, le 26 septembre à Ispoure, entourée de Philippe Albor, Patrice Tetevuide et Jon Erviti. .
Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Concert Amaia Riouspeyrous
L’événement Concert Amaia Riouspeyrous Ispoure a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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