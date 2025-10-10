Concert Amalia La Crèche

Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – 11 EUR

Une pause dans le temps, un moment suspendu…

Des mélodies aériennes portées par la voix de Julie, des doux riffs posés sur la guitare électrique de Miguel, le tout soutenu par une rythmique aux sonorités électro.

Le duo Amalia vous transporte dans des pensées intimes. Les textes en français entrent en résonance avec le vécu de chacun.e et suscitent l’émotion.

Julie et Miguel proposent un set touchant et envoûtant. Chanson pop française. .

