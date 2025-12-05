CONCERT AMANDA TRIO MUSIQUE

Murles Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Amusez-vous de ce concert vibrant avec Amanda Trio, pour un voyage musical au cœur du Chili entre chants traditionnels et émotion profonde — en collaboration avec le Forum de la Musique.

Murles 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 40 mairiedemurles@murles.fr

English :

Enjoy this vibrant concert with Amanda Trio, for a musical journey to the heart of Chile, between traditional songs and deep emotion? in collaboration with Forum de la Musique.

