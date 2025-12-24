Concert Amants Ménilmontant SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Concert Amants Ménilmontant SOFA vendredi 23 janvier 2026.
Concert Amants Ménilmontant SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23 23:00:00
2026-01-23
De Piaf à Barbara, de Brel à Gainsbourg, le duo dépoussière les grands voix d’hier un hommage joyeux et coloré aux classiques de la chanson française.
Food truck sur place.
Participation au chapeau. .
sofa.tierslieu@gmail.com
English :
From Piaf to Barbara, Brel to Gainsbourg, the duo dust off the great voices of yesteryear: a joyful, colorful tribute to the classics of French chanson.
