Concert Amants Ménilmontant SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Concert Amants Ménilmontant SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23

De Piaf à Barbara, de Brel à Gainsbourg, le duo dépoussière les grands voix d’hier un hommage joyeux et coloré aux classiques de la chanson française.

Food truck sur place.

Participation au chapeau. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Piaf to Barbara, Brel to Gainsbourg, the duo dust off the great voices of yesteryear: a joyful, colorful tribute to the classics of French chanson.

L’événement Concert Amants Ménilmontant SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-12-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis