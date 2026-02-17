Concert Amarrage Chorale festive de chants marins Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Concert Amarrage Chorale festive de chants marins
Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
2026-03-07
Amarrage fait vibrer les voix et les vagues un concert de chants marins au chapeau, au bénéfice des actions et projets de la MJC Cherbourg. .
Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 53 31 72 centre@mjc-cherbourg.fr
