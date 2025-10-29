Concert AMATI musique classique Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Concert AMATI musique classique
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-10-29 20:30:00
fin : 2025-10-29 22:00:00
2025-10-29
Concert de musique classique de l’association A.M.A.T.I de musiciens Oléronais amateurs
chartier.annie@club-internet.fr
English : AMATI classical music concert
Classical music concert by the A.M.A.T.I association of amateur musicians from Oleron
German : AMATI-Konzert Klassische Musik
Klassikkonzert des Vereins A.M.A.T.I aus Amateurmusikern aus Oleronien
Italiano :
Concerto di musica classica dell’associazione di musicisti amatoriali A.M.A.T.I di Oleron
Espanol : Concierto de música clásica AMATI
Concierto de música clásica de la asociación de músicos aficionados A.M.A.T.I de Oleron
