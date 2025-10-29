Concert AMATI musique classique Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Concert AMATI musique classique Chéray Saint-Georges-d’Oléron mercredi 29 octobre 2025.

Concert AMATI musique classique

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:30:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Concert de musique classique de l’association A.M.A.T.I de musiciens Oléronais amateurs

.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine chartier.annie@club-internet.fr

English : AMATI classical music concert

Classical music concert by the A.M.A.T.I association of amateur musicians from Oleron

German : AMATI-Konzert Klassische Musik

Klassikkonzert des Vereins A.M.A.T.I aus Amateurmusikern aus Oleronien

Italiano :

Concerto di musica classica dell’associazione di musicisti amatoriali A.M.A.T.I di Oleron

Espanol : Concierto de música clásica AMATI

Concierto de música clásica de la asociación de músicos aficionados A.M.A.T.I de Oleron

L’événement Concert AMATI musique classique Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes