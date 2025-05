Concert Ambiance – Sedan, 21 juin 2025 07:00, Sedan.

Ardennes

Concert Ambiance Médiathèque Georges Delaw Corne de Soissons Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, le duo Ambiance reprendra des standards de Bossa Nova.Entrée libre, tout public.

.

Médiathèque Georges Delaw Corne de Soissons

Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

English :

For the Fête de la Musique, the Ambiance duo will be covering Bossa Nova standards.

German :

Anlässlich des Musikfestes wird das Duo Ambiance Bossa Nova-Standards wiederholen.Freier Eintritt, für alle Zuschauer.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la Musique, il duo Ambiance interpreterà gli standard della Bossa Nova.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Música, el dúo Ambiance interpretará temas de la Bossa Nova.

L’événement Concert Ambiance Sedan a été mis à jour le 2025-05-23 par Ardennes Tourisme