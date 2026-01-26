CONCERT AMÉLIE ANGEBAULT TRIO Cassagnabère-Tournas

CONCERT AMÉLIE ANGEBAULT TRIO

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-02-21 21:00:00

La Pistouflerie vous propose un concert swing, jazz, pop, soul et bossa nova !

Rejoignez l’Amélie Angebault Trio pour une soirée où swing, jazz, pop, soul et bossa nova se rencontrent avec fraîcheur et énergie. Accompagnée de Mélissa Renard à la contrebasse et Thomas Noyer à la guitare, Amélie présente des chansons originales et des standards revisités dans une ambiance pétillante et conviviale. Une expérience musicale unique, mêlant improvisation et partage avec le public. Un répertoire éclectique, une complicité évidente entre les musiciens, qui donnent vie à une musique à la fois intime et pétillante !

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

English :

La Pistouflerie presents a concert featuring swing, jazz, pop, soul and bossa nova!

