Concert Amer Béton Irène et les Chatons Everlead L’Atelier Toul vendredi 31 octobre 2025.

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Viens fêter Halloween à la Brasserie Cheval en musique !

En plus, comme on est super sympa on fait gagner des cadeaux aux personnes déguisées, tente ta chance à la route de la fortune !

On élira également, en toute subjectivité bien évidemment, le meilleur déguisement avec un cadeau top génial un coffret de bières & verres Cheval !

Au programme des concerts Amer Béton, Irène et les Chatons, et Everlead …Tout public

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

English :

Come and celebrate Halloween at Brasserie Cheval!

What’s more, because we’re so cool, we’re giving away prizes to people who dress up, so try your luck on the road to fortune!

We’ll also be voting subjectively, of course for the best disguise, along with a top gift: a box of Cheval beers & glasses!

Concert program: Amer Béton, Irène et les Chatons, and Everlead …

German :

Komm und feiere Halloween in der Brasserie Cheval mit Musik!

Und weil wir so nett sind, verlosen wir auch noch Geschenke an die Verkleideten!

Wir werden auch, natürlich ganz subjektiv, die beste Verkleidung wählen und ihr ein tolles Geschenk machen: ein Bier- und Gläserset von Cheval!

Das Konzertprogramm: Amer Béton, Irène et les Chatons und Everlead …

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween alla Brasserie Cheval!

Inoltre, visto che siamo così cool, metteremo in palio dei premi per le persone travestite, quindi tentate la fortuna sulla strada della fortuna!

Inoltre, voteremo, ovviamente in modo del tutto soggettivo, il miglior travestimento con un regalo top: una confezione di birre e bicchieri Cheval!

Il programma del concerto comprende Amer Béton, Irène et les Chatons, Everlead …

Espanol :

¡Ven a celebrar Halloween en la Brasserie Cheval!

Además, como somos tan guays, regalamos premios a la gente disfrazada, ¡así que prueba suerte en el camino hacia la fortuna!

También votaremos, de forma totalmente subjetiva, por supuesto, el mejor disfraz con un regalo estrella: ¡una caja de cervezas y vasos Cheval!

El programa de conciertos incluye a Amer Béton, Irène et les Chatons, y Everlead …

