Concert Ames rebelles Complexe Petit Breton Pénestin Samedi 7 mars, 20h30

Il était une fois la fabuleuse histoire de la femme et de l’homme… Parce que l’un ne va pas sans l’autre et ce n’est pas une histoire mais des histoires que vous racontent les D’Âmes Rebelles

Le vaste répertoire de la chanson française fournit les éléments nécessaires à ce portrait d’une femme aux visages multiples. L’on peut croiser au détour du spectacle les amoureuses et les nostalgiques, les séductrices ou les soumises, les câlines ou les frustrées. C’est un voyage musical à travers la chanson française d’Anne Sylvestre à Mannick, de Barbara à plus récemment Diane Tell, Juliette et Jeanne Cherhal sans oublier les hommes qui s’engagent, dénoncent et défendent la cause des femmes comme Brassens, Brel ou encore Pierre Perret…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T22:00:00.000+01:00

1

https://reservation.labaule-guerande.com/penestin-musique-lilie-printemps-d-ames-rebelles.html?origine_affinage=true&mid=8&action=result&origine_affinage=true

Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

