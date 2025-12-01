Concert Ami, Remplis Mon Verre Dominique Babilotte- Récital Brel Théâtre de poche Saint-Brieuc

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-20 2025-12-21

Patrick Fournier à l’accordéon, Eric Richard au piano et Dominique Babilotte au chant mettent en scène et interprètent dix-neuf chansons de Jacques Brel.

De Mathilde à Jaurès , des Bonbons à Amsterdam , dans un décor de bistrot, cher à l’artiste, les trois complices parcourent un peu de l’histoire de Brel à travers ses propres chansons ses amours, ses amitiés, ses révoltes. Une approche fidèle et respectueuse jouée avec virtuosité.

Il y aura sans doute beaucoup d’émotions et de nostalgie sur ces chansons très connues mais reprises avec brio et sincérité. Le grand Jacques viendra nous faire un clin d’œil pour Noël par le truchement du grand Dom qui fera renaître l’artiste ! .

