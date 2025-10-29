Concert Amiens Les 3 vies du violoncelle Stas Fekete CONCERT AUX BOUGIES Amiens

24 Rue Jean Catelas Amiens Somme

Les 3 vies du violoncelle Stas Fekete CONCERT AUX BOUGIES

Stas Fekete est un violoncelliste de renommée mondiale.

Un virtuose connu pour son interprétation record du Vol du bourdon de Rimski-Korsakov en seulement 37 secondes.

Sa combinaison innovante de musique classique et de rock vous fera passer une soirée inoubliable à la lumière romantique des bougies.

Programme

– Interprétations novatrices d’œuvres classiques de Vivaldi, Bach et Paganini

– Arrangements passionnants de tubes rock

– Une combinaison unique de musique classique, de rock symphonique et de musique électro-classique.

– Des compositions originales dans lesquelles Stas Fekete atteint les plus hauts niveaux de virtuosité et d’arrangements multi-instrumentaux contemporains.

Votre billet n’est pas seulement une entrée dans le monde du grand art. C’est un pas vers la réalisation des rêves de Noël des orphelins ukrainiens, des enfants handicapés et des enfants des héros tombés au champ d’honneur. Venez profiter de ce spectacle exquis et donner de l’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

Le concert a été organisé en coopération avec L alliance franco ukrainienne de la Somme

Ne manquez pas cette soirée de beauté, d’espoir et de solidarité !

24 Rue Jean Catelas Amiens 80000 Somme Hauts-de-France alliance.fu80@gmail.com

English :

The 3 lives of cellist Stas Fekete CONCERT AUX BOUGIES

Stas Fekete is a world-renowned cellist.

A virtuoso known for his record-breaking performance of Rimsky-Korsakov’s Flight of the Bumblebee in just 37 seconds.

His innovative combination of classical music and rock will make for an unforgettable evening of romantic candlelight.

Program

– Innovative interpretations of classical works by Vivaldi, Bach and Paganini

– Exciting arrangements of rock hits

– A unique combination of classical music, symphonic rock and electro-classical music.

– Original compositions in which Stas Fekete achieves the highest levels of virtuosity and contemporary multi-instrumental arrangements.

Your ticket is not just an entry into the world of high art. It’s a step towards fulfilling the Christmas dreams of Ukrainian orphans, disabled children and the children of fallen heroes. Come and enjoy this exquisite show and give hope to those who need it most.

The concert has been organized in cooperation with L’alliance franco ukrainienne de la Somme

Don’t miss this evening of beauty, hope and solidarity!

German :

Die 3 Leben des Cellisten Stas Fekete KONZERT IN DEN BOUGIES

Stas Fekete ist ein weltberühmter Cellist.

Ein Virtuose, der für seine rekordverdächtige Interpretation von Rimski-Korsakovs Hummelflug in nur 37 Sekunden bekannt ist.

Seine innovative Kombination aus klassischer Musik und Rock wird Ihnen einen unvergesslichen Abend bei romantischem Kerzenlicht bescheren.

Programm

– Innovative Interpretationen klassischer Werke von Vivaldi, Bach und Paganini

– Spannende Arrangements von Rockhits

– Eine einzigartige Kombination aus klassischer Musik, symphonischem Rock und klassischer Elektro-Musik.

– Originalkompositionen, in denen Stas Fekete die höchsten Ebenen der Virtuosität und zeitgenössischer multiinstrumentaler Arrangements erreicht.

Ihre Eintrittskarte ist nicht nur ein Eintritt in die Welt der großen Kunst. Es ist ein Schritt in Richtung der Erfüllung der Weihnachtsträume ukrainischer Waisenkinder, behinderter Kinder und der Kinder gefallener Helden. Genießen Sie diese exquisite Aufführung und schenken Sie denjenigen Hoffnung, die sie am meisten brauchen.

Das Konzert wurde in Zusammenarbeit mit L alliance franco ukrainienne de la Somme organisiert

Lassen Sie sich diesen Abend der Schönheit, Hoffnung und Solidarität nicht entgehen!

Italiano :

Le 3 vite del violoncellista Stas Fekete CONCERTO AUX BOUGIES

Stas Fekete è un violoncellista di fama mondiale.

Un virtuoso noto per aver battuto il record di esecuzione del Volo del calabrone di Rimsky-Korsakov in soli 37 secondi.

La sua innovativa combinazione di musica classica e rock darà vita a un’indimenticabile serata a lume di candela.

Programma

– Interpretazioni innovative di opere classiche di Vivaldi, Bach e Paganini

– Emozionanti arrangiamenti di successi rock

– Una combinazione unica di musica classica, rock sinfonico e musica elettro-classica.

– Composizioni originali in cui Stas Fekete raggiunge i più alti livelli di virtuosismo e arrangiamenti polistrumentali contemporanei.

Il vostro biglietto non è solo un ingresso nel mondo dell’alta arte. È un passo verso la realizzazione dei sogni natalizi degli orfani ucraini, dei bambini disabili e dei figli degli eroi caduti. Venite a godervi questo spettacolo squisito e date speranza a chi ne ha più bisogno.

Il concerto è stato organizzato in collaborazione con L’alliance franco-ucrainienne de la Somme

Non perdetevi questa serata di bellezza, speranza e solidarietà!

Espanol :

Las 3 vidas del violonchelista Stas Fekete CONCIERTO AUX BOUGIES

Stas Fekete es un violonchelista de fama mundial.

Un virtuoso conocido por su interpretación récord del Vuelo del abejorro de Rimsky-Korsakov en sólo 37 segundos.

Su innovadora combinación de música clásica y rock hará inolvidable una velada romántica a la luz de las velas.

Programa

– Interpretaciones innovadoras de obras clásicas de Vivaldi, Bach y Paganini

– Emocionantes arreglos de éxitos del rock

– Una combinación única de música clásica, rock sinfónico y música electroclásica.

– Composiciones originales en las que Stas Fekete alcanza los más altos niveles de virtuosismo y arreglos multiinstrumentales contemporáneos.

Su entrada no es sólo un acceso al mundo del alto arte. Es un paso hacia el cumplimiento de los sueños navideños de los huérfanos ucranianos, los niños discapacitados y los hijos de los héroes caídos. Venga a disfrutar de este exquisito espectáculo y dé esperanza a quienes más la necesitan.

El concierto ha sido organizado en colaboración con L’alliance franco ukrainienne de la Somme

No se pierda esta velada de belleza, esperanza y solidaridad

