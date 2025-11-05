Concert Amiens SOUFFLE DE L’ÂME Elina Danielian-Micheieva Amiens
24 Rue Jean Catelas Amiens Somme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-05 20:00:00
fin : 2025-11-05 21:45:00
2025-11-05
SOUFFLE DE L’ÂME Elina Danielian-Micheieva
Une voix qui touche l’âme Elina Danielіan-Mikheіva de l’opéra au tango !
Ressentez la magie de cette voix qui a conquis les scènes du monde entier ! Elina Danielіan-Mikheіva, star de l’Opéra d’Odessa et mezzo-soprano reconnue, vous invite à une inoubliable soirée aux chandelles.
Sa voix profonde et mélodieuse vous guidera à travers les chefs-d’œuvre intemporels de Caсcini, Schubert, Bizet, Piazzola en les entrelaçant avec
Chaque note est une aventure romantique qui touchera les cordes les plus intimes de votre âme.
Le chant sera accompagné par le pianiste Aleg Trifanenkau et le violoncelle Stas Fekete.
Votre billet n’est pas seulement une entrée dans le monde du grand art. C’est un pas vers la réalisation des rêves de Noël des orphelins ukrainiens, des enfants handicapés et des enfants des héros tombés au champ d’honneur. Venez profiter de ce spectacle exquis et donner de l’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.
Le concert a été organisé en coopération avec L alliance franco ukrainienne de la Somme
Ne manquez pas cette soirée de beauté, d’espoir et de solidarité !
24 Rue Jean Catelas Amiens 80000 Somme Hauts-de-France alliance.fu80@gmail.com
English :
SOUND OF THE SOUL Elina Danielian-Micheieva
A voice that touches the soul: Elina Daniel?an-Mikhe?va from opera to tango!
Feel the magic of a voice that has conquered stages the world over! Odessa Opera star and renowned mezzo-soprano Elina Daniel?an-Mikhe?va invites you to an unforgettable candlelit evening.
Her deep, melodious voice will guide you through the timeless masterpieces of Ca?cini, Schubert, Bizet and Piazzola, interweaving them with the music of the Odessa Opera
Each note is a romantic adventure that will touch the innermost chords of your soul.
The singing will be accompanied by pianist Aleg Trifanenkau and cellist Stas Fekete.
Your ticket is not just an entry into the world of high art. It’s a step towards fulfilling the Christmas dreams of Ukrainian orphans, disabled children and the children of fallen heroes. Come and enjoy this exquisite show and give hope to those who need it most.
The concert has been organized in cooperation with L’alliance franco ukrainienne de la Somme
Don’t miss this evening of beauty, hope and solidarity!
German :
BLASEN DER SEELE Elina Danielian-Micheieva
Eine Stimme, die die Seele berührt: Elina Daniel?an-Mikhe?va von der Oper bis zum Tango!
Spüren Sie die Magie dieser Stimme, die die Bühnen der Welt erobert hat! Elina Daniel?an-Mikhe?va, Star der Oper von Odessa und anerkannte Mezzosopranistin, lädt Sie zu einem unvergesslichen Abend bei Kerzenschein ein.
Seine tiefe, melodische Stimme wird Sie durch die zeitlosen Meisterwerke von Ca?cini, Schubert, Bizet und Piazzola führen und sie mit
Jede Note ist ein romantisches Abenteuer, das die innersten Saiten Ihrer Seele berühren wird.
Der Gesang wird von dem Pianisten Aleg Trifanenkau und dem Cellisten Stas Fekete begleitet.
Ihre Eintrittskarte ist nicht nur ein Eintritt in die Welt der großen Kunst. Es ist ein Schritt in Richtung der Erfüllung der Weihnachtsträume ukrainischer Waisenkinder, behinderter Kinder und der Kinder gefallener Helden. Genießen Sie diese exquisite Aufführung und schenken Sie denjenigen Hoffnung, die sie am meisten brauchen.
Das Konzert wurde in Zusammenarbeit mit L alliance franco ukrainienne de la Somme organisiert
Lassen Sie sich diesen Abend der Schönheit, Hoffnung und Solidarität nicht entgehen!
Italiano :
Elina Danielian-Micheieva che tocca l’anima
Una voce che tocca l’anima: Elina Danielian-Micheieva dall’opera al tango!
Sentite la magia di una voce che ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo! Elina Daniel?an-Mikhe?va, stella dell’Opera di Odessa e acclamato mezzosoprano, vi invita a una serata indimenticabile a lume di candela.
La sua voce profonda e melodiosa vi guiderà attraverso i capolavori senza tempo di Ca?cini, Schubert, Bizet e Piazzola, intrecciandoli con la musica dell’Opera di Odessa
Ogni nota è un’avventura romantica che toccherà le corde più intime della vostra anima.
Il canto sarà accompagnato dal pianista Aleg Trifanenkau e dal violoncellista Stas Fekete.
Il vostro biglietto non è solo un ingresso nel mondo della grande arte. È un passo verso la realizzazione dei sogni natalizi degli orfani ucraini, dei bambini disabili e dei figli degli eroi caduti. Venite a godervi questo squisito spettacolo e date speranza a chi ne ha più bisogno.
Il concerto è stato organizzato in collaborazione con L’alliance franco-ucrainienne de la Somme
Non perdetevi questa serata di bellezza, speranza e solidarietà!
Espanol :
SOUL BLOWING Elina Danielian-Micheieva
Una voz que llega al alma: Elina Danielian-Micheieva, ¡de la ópera al tango!
Sienta la magia de una voz que ha conquistado escenarios de todo el mundo Elina Daniel?an-Mikhe?va, estrella de la Ópera de Odessa y aclamada mezzosoprano, le invita a una velada inolvidable a la luz de las velas.
Su voz profunda y melodiosa le guiará a través de las obras maestras intemporales de Ca?cini, Schubert, Bizet y Piazzola, entrelazándolas con la música de la Ópera de Odessa
Cada nota es una aventura romántica que tocará las cuerdas más íntimas de su alma.
El canto estará acompañado por el pianista Aleg Trifanenkau y el violonchelista Stas Fekete.
Su entrada no es sólo un acceso al mundo del gran arte. Es un paso para hacer realidad los sueños navideños de los huérfanos ucranianos, los niños discapacitados y los hijos de los héroes caídos. Venga a disfrutar de este exquisito espectáculo y dé esperanza a quienes más la necesitan.
El concierto ha sido organizado en colaboración con L’alliance franco ukrainienne de la Somme
No se pierda esta velada de belleza, esperanza y solidaridad
