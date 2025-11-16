Concert Amir Les Arènes Metz

Concert Amir

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C Amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !

Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris.Tout public

.

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Following his landmark comeback with ?Sommet?, the anthem of the Paris 2024 Olympic Games, plunge into the world of C Amir , his new album full of strength and emotion. Reserve your tickets now and let yourself be carried away by this luminous musical experience!

Amir will be touring the Zéniths throughout France, Switzerland and Belgium in autumn 2025, and for the first time on December 6, 2025 at the Accor Arena in Paris.

German :

Nach seiner Rückkehr mit dem Titel ?Sommet?, der Hymne der Olympischen Spiele Paris 2024, tauchen Sie ein in die Welt von C Amir , seinem neuen Album, das von Kraft und Emotionen geprägt ist. Reservieren Sie schnell Ihre Tickets und lassen Sie sich von diesem leuchtenden musikalischen Erlebnis tragen!

Amir auf Zenith-Tournee durch ganz Frankreich, die Schweiz und Belgien im Herbst 2025 und zum ersten Mal am 6. Dezember 2025 in der Accor Arena in Paris.

Italiano :

Dopo il suo straordinario ritorno con Sommet? , l’inno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, immergetevi nel mondo di C Amir , il suo nuovo album pieno di forza ed emozione. Prenotate subito i biglietti e lasciatevi trasportare da questa luminosa esperienza musicale!

Amir sarà in tournée con gli Zéniths in Francia, Svizzera e Belgio nell’autunno 2025 e si esibirà per la prima volta all’Accor Arena di Parigi il 6 dicembre 2025.

Espanol :

Tras su sensacional regreso con Sommet , el himno de los Juegos Olímpicos de París 2024, sumérjase en el universo de C Amir , su nuevo álbum lleno de fuerza y emoción. Reserve ya sus entradas y déjese llevar por esta luminosa experiencia musical

Amir realizará una gira por Francia, Suiza y Bélgica en otoño de 2025, y actuará por primera vez en el Accor Arena de París el 6 de diciembre de 2025.

L’événement Concert Amir Metz a été mis à jour le 2025-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ