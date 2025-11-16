Concert Amis de l’Orgue de Notre Dame des nations Flûte et orgue en dialogue Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy

Concert Amis de l’Orgue de Notre Dame des nations Flûte et orgue en dialogue

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Concert organisé par l’AONDN.

Quand la flûte traversière et l’orgue dialoguent dans le temps de Bach à Monti en passant par Vivaldi, c’est l’assurance d’un bon moment à coup sûr !

Avec Dominique BRÉDA, à l’orgue, et Catherine DEBEVER-PERRIER, à la flûte.

Participation libreTout public

0 .

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Concert organized by AONDN.

When flute and organ converse in time, from Bach to Vivaldi to Monti, you’re guaranteed a good time!

With Dominique BRÉDA, organ, and Catherine DEBEVER-PERRIER, flute.

Free admission

German :

Ein von der AONDN organisiertes Konzert.

Wenn Querflöte und Orgel einen Dialog in der Zeit von Bach über Vivaldi bis hin zu Monti führen, ist ein guter Moment garantiert!

Mit Dominique BRÉDA an der Orgel und Catherine DEBEVER-PERRIER an der Flöte.

Freier Eintritt

Italiano :

Concerto organizzato dall’AONDN.

Quando il flauto traverso e l’organo dialogano a tempo, da Bach a Monti passando per Vivaldi, il divertimento è assicurato!

Con Dominique BRÉDA, organo, e Catherine DEBEVER-PERRIER, flauto.

Ingresso libero

Espanol :

Concierto organizado por la AONDN.

Cuando la flauta travesera y el órgano dialogan en el tiempo, de Bach a Monti pasando por Vivaldi, ¡la diversión está garantizada!

Con Dominique BRÉDA, órgano, y Catherine DEBEVER-PERRIER, flauta.

Entrada gratuita

