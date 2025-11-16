Concert Amis de l’Orgue de Notre Dame des nations Flûte et orgue en dialogue Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy
Concert Amis de l’Orgue de Notre Dame des nations Flûte et orgue en dialogue Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy dimanche 16 novembre 2025.
Concert Amis de l’Orgue de Notre Dame des nations Flûte et orgue en dialogue
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Concert organisé par l’AONDN.
Quand la flûte traversière et l’orgue dialoguent dans le temps de Bach à Monti en passant par Vivaldi, c’est l’assurance d’un bon moment à coup sûr !
Avec Dominique BRÉDA, à l’orgue, et Catherine DEBEVER-PERRIER, à la flûte.
Participation libreTout public
0 .
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
English :
Concert organized by AONDN.
When flute and organ converse in time, from Bach to Vivaldi to Monti, you’re guaranteed a good time!
With Dominique BRÉDA, organ, and Catherine DEBEVER-PERRIER, flute.
Free admission
German :
Ein von der AONDN organisiertes Konzert.
Wenn Querflöte und Orgel einen Dialog in der Zeit von Bach über Vivaldi bis hin zu Monti führen, ist ein guter Moment garantiert!
Mit Dominique BRÉDA an der Orgel und Catherine DEBEVER-PERRIER an der Flöte.
Freier Eintritt
Italiano :
Concerto organizzato dall’AONDN.
Quando il flauto traverso e l’organo dialogano a tempo, da Bach a Monti passando per Vivaldi, il divertimento è assicurato!
Con Dominique BRÉDA, organo, e Catherine DEBEVER-PERRIER, flauto.
Ingresso libero
Espanol :
Concierto organizado por la AONDN.
Cuando la flauta travesera y el órgano dialogan en el tiempo, de Bach a Monti pasando por Vivaldi, ¡la diversión está garantizada!
Con Dominique BRÉDA, órgano, y Catherine DEBEVER-PERRIER, flauta.
Entrada gratuita
L’événement Concert Amis de l’Orgue de Notre Dame des nations Flûte et orgue en dialogue Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-10-23 par DESTINATION NANCY