Concert Amis de l’Orgue Notre-Dame des Nations – Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy, 25 mai 2025 16:00, Vandœuvre-lès-Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Concert Amis de l’Orgue Notre-Dame des Nations Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Concert organisé par l’AONDN

Les Madrigales et Voix Plurielles, deux ensembles vocaux dirigés par Elisabeth RENAUDIN

Philippe KLEIN au piano

Deux répertoires, le tout en un seul concert

Fauré, Debussy, Vivaldi, Passereau, Gjeilo, Anglea…

Participation libreTout public

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Concert organized by AONDN

Les Madrigales and Voix Plurielles, two vocal ensembles directed by Elisabeth RENAUDIN

Philippe KLEIN at the piano

Two repertoires, all in one concert

Fauré, Debussy, Vivaldi, Passereau, Gjeilo, Anglea…

Free admission

German :

Konzert organisiert von der AONDN

Les Madrigales und Voix Plurielles, zwei Vokalensembles unter der Leitung von Elisabeth RENAUDIN

Philippe KLEIN am Klavier

Zwei Repertoires, alles in einem einzigen Konzert

Fauré, Debussy, Vivaldi, Passereau, Gjeilo, Anglea…

Freie Teilnahme

Italiano :

Concerto organizzato da AONDN

Les Madrigales e Voix Plurielles, due ensemble vocali diretti da Elisabeth RENAUDIN

Philippe KLEIN al pianoforte

Due repertori, tutti in un unico concerto

Fauré, Debussy, Vivaldi, Passereau, Gjeilo, Anglea…

Partecipazione gratuita

Espanol :

Concierto organizado por la AONDN

Les Madrigales y Voix Plurielles, dos conjuntos vocales dirigidos por Elisabeth RENAUDIN

Philippe KLEIN al piano

Dos repertorios en un solo concierto

Fauré, Debussy, Vivaldi, Passereau, Gjeilo, Anglea…

Participación gratuita

