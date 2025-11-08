Concert Amitiés Musicales Internationales Espace Simone Veil Limoges

Concert Amitiés Musicales Internationales

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

4ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales. Concert de musique classique. Lauréats des grands concours internationaux de piano USA, France, Italie, Allemagne et Russie.

Participants venus d’Italie, d’Allemagne, de Russie, de France et de Grèce.

Les musiciens sont tous des grands amateurs ayant un métier sans rapport avec la musique mais pratiquant la musique à un niveau semi-professionnel concertiste leur permettant de se produire régulièrement lors de concerts en solo, musique de chambre et avec orchestre.

