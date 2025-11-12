Concert Amitiés Musicales Internationales Chapelle de la VIsitation Limoges
Chapelle de la VIsitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
4ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales. Concert de musique classique. Lauréats des grands concours internationaux de piano USA, France, Italie, Allemagne et Russie.
Participants venus d’Italie, d’Allemagne, de Russie, de France et de Grèce
Michael, Stefanakis, Marine Bombardier, Achille Morin (Violon), Clémence Bozo et Dominique Kokelaere (Alto), Sylvain Levy
Les musiciens sont tous des grands amateurs ayant un métier sans rapport avec la musique mais pratiquant la musique à un niveau semi-professionnel concertiste leur permettant de se produire régulièrement lors de concerts en solo, musique de chambre et avec orchestre.
Réservations via le site en lien. .
Chapelle de la VIsitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
