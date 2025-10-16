Concert Amity Rock Octobre Rose Jeudi 16 octobre Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

2025-10-16 17:30:00

2025-10-16 19:00:00

2025-10-16

Venez profitez du concert du groupe Amity Rock dans le cadre d’octobre rose ce jeudi de 17h30 à 19h !

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

Come and enjoy the Amity Rock concert this Thursday from 5:30pm to 7pm as part of the Pink October campaign!

Genießen Sie das Konzert der Gruppe Amity Rock im Rahmen von Pink Oktober diesen Donnerstag von 17:30 bis 19:00 Uhr!

Venite a godervi il concerto degli Amity Rock nell’ambito della campagna Pink October questo giovedì dalle 17.30 alle 19.00!

Ven a disfrutar de un concierto de Amity Rock en el marco de la campaña Octubre Rosa, este jueves de 17.30 a 19.00 horas

L’événement Concert Amity Rock Octobre Rose Jeudi 16 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains