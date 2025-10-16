Concert Amity Rock Octobre Rose Jeudi 16 octobre Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains
Concert Amity Rock Octobre Rose Jeudi 16 octobre Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains jeudi 16 octobre 2025.
Concert Amity Rock Octobre Rose Jeudi 16 octobre
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 17:30:00
fin : 2025-10-16 19:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Venez profitez du concert du groupe Amity Rock dans le cadre d’octobre rose ce jeudi de 17h30 à 19h !
.
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Come and enjoy the Amity Rock concert this Thursday from 5:30pm to 7pm as part of the Pink October campaign!
German :
Genießen Sie das Konzert der Gruppe Amity Rock im Rahmen von Pink Oktober diesen Donnerstag von 17:30 bis 19:00 Uhr!
Italiano :
Venite a godervi il concerto degli Amity Rock nell’ambito della campagna Pink October questo giovedì dalle 17.30 alle 19.00!
Espanol :
Ven a disfrutar de un concierto de Amity Rock en el marco de la campaña Octubre Rosa, este jueves de 17.30 a 19.00 horas
L’événement Concert Amity Rock Octobre Rose Jeudi 16 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains