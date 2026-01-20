Concert AmKetenes Méobecq

Concert AmKetenes

35 route de Buzançais Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Samedi 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Brenne Bar accueille Am Ketenes, jazz manouche.

Inutiles de vous les présenter, ces 4 virtuoses sont des habitués de la scène du Brenne Bar ! Cela dit pour ceux qui ne les connaissent pas encore La musique que propose Am ketenes sort des sentiers du jazz manouche et emprunte les chemins des Balkans, des pays latins, et de la méditerranée. Un jazz aux couleurs du monde fait de compositions qui rassemblent les culture dans une joyeuse communion. .

35 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 14 brennebar@gmail.com

