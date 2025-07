Concert Amour et Opéra-bouffe Lorlanges

Concert Amour et Opéra-bouffe Lorlanges dimanche 17 août 2025.

Concert Amour et Opéra-bouffe

Château de Védrines Lorlanges Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Dans le cadre prestigieux du château de Védrines, quatre chanteurs accompagné d’une pianiste chanteront pour vous des airs d’opéra et d’opérette, se rapportant soit à l’amour, soit… à la bouffe.

François Neveu programme et organisation

Château de Védrines Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes concertvedrines@gmail.com

English :

In the prestigious setting of the Château de Védrines, four singers accompanied by a pianist will sing opera and operetta arias, either about love or? bouffe.

François Neveu: program and organization

German :

Im prestigeträchtigen Rahmen des Schlosses von Védrines werden vier Sänger und eine Pianistin für Sie Opern- und Operettenmelodien singen, die sich entweder auf die Liebe oder auf das Essen beziehen.

François Neveu: Programm und Organisation

Italiano :

Nella prestigiosa cornice dello Château de Védrines, quattro cantanti accompagnati da un pianista canteranno arie d’opera e d’operetta, d’amore o di… bouffe.

François Neveu: programma e organizzazione

Espanol :

En el prestigioso marco del Château de Védrines, cuatro cantantes acompañados por un pianista cantarán arias de ópera y opereta, sobre el amor o… la bouffe.

François Neveu: programa y organización

