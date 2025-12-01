Concert An English Christmas Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay
Concert An English Christmas
Eglise des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Noëls traditionnels anglais et américains. Par le Centre de Musique Sacrée du Puy-en-Velay à l’Église des Carmes le dimanche 21 décembre à 17h.
Eglise des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr
English :
Traditional English and American carols. By the Centre de Musique Sacrée du Puy-en-Velay at Église des Carmes on Sunday December 21 at 5pm.
