Concert Ana Crisman Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Concert Ana Crisman

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 20h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Entre ses mains, la harpe devient flamenca. Avec Arpaora, Ana Crismán bouleverse les codes et révèle une voix inédite. Elle est la première artiste à inscrire la harpe au cœur du flamenco. Pour ce spectacle, cante y baile accompagnent sa créativité.

Ana Crismán est la première et seule artiste à avoir fait entrer la harpe au cœur du flamenco. Avec son premier album arpaora, elle ouvre un territoire inédit, où la tradition andalouse se réinvente avec audace.

Entre ses mains, la harpe devient flamenca une musique profonde et vibrante, ancrée dans l’Andalousie, tournée vers de nouveaux horizons sonores.



Pour ce concert exceptionnel, Ana Crismán est entourée de Luis de la Carrasca, Domingo Moreno et Céline Daussan. Ensemble, ils font naître une rencontre ardente où cante y baile embrasent la scène, dans une célébration flamenca intense et habitée.



En première partie de soirée, Elena Armenteros fera découvrir son univers celtique à la harpe, mêlant traditions musicales d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne. Un moment de découverte des musiques populaires dans une réinterprétation originale. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 81 33 contact@musiterranee.com

English :

In her hands, the harp becomes flamenco. With Arpaora, Ana Crismán turns codes on their head and reveals a new voice. She is the first artist to place the harp at the heart of flamenco. For this show, cante y baile accompany her creativity.

L’événement Concert Ana Crisman Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence