Concert Ana Preuilly-sur-Claise

Concert Ana

Place des Halles Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

aNa, c’est un univers piano-voix, de chansons, poèmes et slams qui racontent la beauté des instants

éphémères. Une balade poétique à travers des moments de vie sur lesquels elle a posé son regard, le temps d’un

instant, au coin d’une rue, dans l’antre d’un bar ou encore dans un jardin….

aNa, c’est un univers piano-voix, de chansons, poèmes et slams qui racontent la beauté des instants

éphémères.

Une balade poétique à travers des moments de vie sur lesquels elle a posé son regard, le temps d’un

instant, au coin d’une rue, dans l’antre d’un bar ou encore dans un jardin en fleurs un jour d’été.

Des histoires de tous les âges et de tous les temps, dans lesquels on se reconnaît, des histoires qui nous

font rêver et d’autres qui nous ramènent à l’instant présent, comme une méditation. .

Place des Halles Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lieutopieapreuilly@gmail.com

English :

aNa is a piano-voice universe of songs, poems and slams that recount the beauty of fleeting moments

ephemeral moments. A poetic stroll through moments in life on which she has cast her gaze, for just a moment, on a street corner, in the lair of a restaurant, in the heart of the city

a street corner, a bar or a garden….

