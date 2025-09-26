CONCERT ANACHRONIC TRIBU Lamalou-les-Bains

CONCERT ANACHRONIC TRIBU Lamalou-les-Bains vendredi 26 septembre 2025.

CONCERT ANACHRONIC TRIBU

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 20 EUR

Date :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

vendredi 26 septembre à 20h30 au Théâtre Municipal

Anachronic Tribu revisite « Les Enfants Terribles » pour une soirée musicale atypique et pleine d’énergie une invitation à voyager dans un répertoire insolite et vibrant.

Billetterie le jour du concert à partir de 19h au théâtre. Tarif unique 20€. Réservation au 06 22 33 84 55

English :

friday, September 26, 8:30pm at Théâtre Municipal

Anachronic Tribu revisits « Les Enfants Terribles » for an atypical, high-energy musical evening an invitation to travel through an unusual and vibrant repertoire.

Ticket sales on the day of the concert from 7pm at the theater. Single ticket price 20? Reservations on 06 22 33 84 55

German :

freitag, den 26. September um 20.30 Uhr im Stadttheater

Anachronic Tribu revidiert « Les Enfants Terribles » für einen atypischen und energiegeladenen Musikabend eine Einladung zu einer Reise durch ein ungewöhnliches und vibrierendes Repertoire.

Kartenverkauf am Tag des Konzerts ab 19 Uhr im Theater. Einheitspreis 20 ? Reservierung unter 06 22 33 84 55

Italiano :

venerdì 26 settembre alle 20.30 al Théâtre Municipal

La Tribù Anacronica rivisita « Les Enfants Terribles » per una serata musicale atipica e piena di energia: un invito a viaggiare attraverso un repertorio insolito e vibrante.

Biglietti in vendita presso il teatro dalle ore 19.00 del giorno del concerto. Prezzo del biglietto singolo 20? Prenotazioni al numero 06 22 33 84 55

Espanol :

viernes 26 de septiembre a las 20:30 h en el Teatro Municipal

Anachronic Tribu revisita « Les Enfants Terribles » para una velada musical atípica y llena de energía, una invitación a viajar a través de un repertorio insólito y vibrante.

Entradas disponibles en el teatro a partir de las 19.00 h el día del concierto. Precio de la entrada individual: 20? Reservas en el 06 22 33 84 55

