CONCERT ANACROUSE Murles

CONCERT ANACROUSE Murles vendredi 26 septembre 2025.

CONCERT ANACROUSE

Murles Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

La commune de Murles vous convie, dans le cadre de sa saison culturelle, à un concert du groupe Anacrouse le vendredi 26 septembre 2025 à 20h30 à la salle Coquin. Entre flûtes irlandaises, hautbois et cornemuses, cette formation mêlant énergie, humour et émotion vous plongera dans l’univers festif des musiques celtiques et irlandaises.

Murles 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 40

English :

As part of its cultural season, the commune of Murles invites you to a concert by the group Anacrouse on Friday, September 26, 2025 at 8:30pm in the Salle Coquin. Featuring Irish flutes, oboes and bagpipes, this group’s blend of energy, humor and emotion will plunge you into the festive world of Celtic and Irish music.

German :

Die Gemeinde Murles lädt Sie im Rahmen ihrer Kultursaison zu einem Konzert der Gruppe Anacrouse am Freitag, den 26. September 2025 um 20:30 Uhr im Saal Coquin ein. Zwischen irischen Flöten, Oboen und Dudelsäcken vereint diese Formation Energie, Humor und Emotionen und lässt Sie in die festliche Welt der keltischen und irischen Musik eintauchen.

Italiano :

Nell’ambito della sua stagione culturale, Murles vi invita al concerto del gruppo Anacrouse, venerdì 26 settembre 2025 alle 20.30 nella Salle Coquin. Con flauti, oboi e cornamuse irlandesi, questo gruppo energico, divertente ed emozionante vi immergerà nel mondo festivo della musica celtica e irlandese.

Espanol :

En el marco de su temporada cultural, Murles le invita a un concierto del grupo Anacrouse el viernes 26 de septiembre de 2025 a las 20.30 h en la Salle Coquin. Con flautas, oboes y gaitas irlandesas, este grupo enérgico, humorístico y emotivo le sumergirá en el universo festivo de la música celta e irlandesa.

