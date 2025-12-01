Concert Anaïs Wisniewski Le Barabock Menglon

Concert Anaïs Wisniewski Le Barabock Menglon samedi 13 décembre 2025.

Concert Anaïs Wisniewski

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le vent que j’ai dans la tête , le réperoire d’Anne Sylvestre accompagné au violon.
Restauration sur place par la coopérative scolaire de Châtillon-en-Diois.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72  contact@barabock.fr

English :

Le vent que j’ai dans la tête , Anne Sylvestre’s repertoire accompanied by violin.
Catered by the Châtillon-en-Diois school cooperative.

