Concert Anamèse La Cave à Sons Hymont

Concert Anamèse

La Cave à Sons 8 Route de Valleroy Hymont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Concert Anamnèse.

Duo pop rock mêlant chant, guitare et musique assistée par ordinateur. Anamnèse navigue entre chansons amoureuses, mélancolie lumineuse et élans plus revendicatifs, où s’exprime une colère douce et lucide. Un nouveau projet musical vosgien, sensible et contrasté.

Places limitées, réservation obligatoire Helloasso.

Buvette sur Place.Tout public

0 .

La Cave à Sons 8 Route de Valleroy Hymont 88500 Vosges Grand Est contact@miraenrouelibre.fr

English :

Concert Anamnèse.

Pop-rock duo combining vocals, guitar and computer-assisted music. Anamnèse navigates between love songs, luminous melancholy and more assertive outbursts, expressing gentle, lucid anger. A new musical project from the Vosges, sensitive and full of contrasts.

Limited seating, reservation essential Helloasso.

Refreshments on site.

