Concert ANAROCK MJC Étoile Vandœuvre-lès-Nancy

MJC Étoile 14 rue d'Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-03-06 20:30:00

2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Préparez-vous pour une soirée 100% rock !

ANAROCK passe en revue les grands courants du rock pop rock, hard rock, grunge, blues rock, rock progressif… avec quelques incursions du côté de la soul et même des demandes spéciales !

Le groupe glisse également ses propres compositions parmi des reprises incontournables

AC/DC Muse The Pretty Reckless Queen Téléphone Pink Floyd Beth Hart Bowie

Venez vibrer au rythme des plus grands classiques… et découvrir les créations d’ANAROCK !

Réservation conseillée par téléphone ou par mail.

Tarif réduit pour les étudiantes et bénéficiaires du RSA, sur justificatif.

Tarif adhérent MJC.Adultes

MJC Étoile 14 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 53 35 contact@mjc-etoile.org

English :

Get ready for an evening of 100% rock!

ANAROCK covers all the major rock trends: pop rock, hard rock, grunge, blues rock, progressive rock? with a few forays into soul and even some special requests!

The band also slips in its own compositions amidst must-have covers:

AC/DC ? Muse? The Pretty Reckless ? Queen? Téléphone ? Pink Floyd ? Beth Hart ? Bowie

Come and vibrate to the rhythm of the greatest classics? and discover the creations of ANAROCK!

Reservations recommended by phone or e-mail.

Reduced rate for students and RSA beneficiaries, with proof of entitlement.

MJC membership fee.

