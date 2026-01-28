Concert Andy Thus Trio Feat. Mike Pachelli Cinéma Eden Théâtre La Ciotat

Concert Andy Thus Trio Feat. Mike Pachelli

Jeudi 19 février 2026 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Le cinéma Eden Théâtre accueille Andy Thus Trio feat. Mike Pachelli pour un concert swing & soul mêlant jazz, blues et soul, porté par l’orgue Hammond B3 d’Andy Thus, la guitare et le chant de Mike Pachelli, et la batterie de Jean-Philippe Meresse.

Andy Thus, pianiste et surtout organiste passionné par l’instrument de référence le Hammond B3 s’évertue depuis des années à faire régner cet instrument dans de nombreux concerts en France. Son maître absolu est Jimmy Smith et la teinte soul et blues est dominante dans tous ses concerts. C’est une chance absolue de l’écouter échanger avec le guitariste américain Mike Pachelli avec lequel il forme ce trio.



Mike Pachelli

Première influence: Wes Montgomery, qui, selon Mike, lui a d’abord ouvert les oreilles aux possibilités de la guitare. Pachelli a étudié la guitare classique à YSU, puis s’est installé à New York pour étudier le bebop avec Joe Pass et Pat Martino. Le style de guitare de Mike est un amalgame de blues, jazz, rock et néo-classique. Il a joué et enregistré dans tous les États-Unis et en Europe avec certains des musiciens de jazz, de blues, de pop et de rock les plus éclectiques, dont Brother Jack McDuff, Jimmy Smith, Albert King, Keb’ Mo’, Micky Dolenz, Les & Larry Elgart, Michael Sembello, Tony Levin, Barbara Mandrell, Jeanne Mas, Phil Keaggy, Frank Stallone. .

Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Eden Théâtre cinema welcomes Andy Thus Trio feat. Mike Pachelli for a swing & soul concert combining jazz, blues and soul, featuring Andy Thus on the Hammond B3 organ, Mike Pachelli on guitar and vocals, and Jean-Philippe Meresse on drums.

L’événement Concert Andy Thus Trio Feat. Mike Pachelli La Ciotat a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de La Ciotat