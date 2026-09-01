CONCERT ANERES Anères

Informations pratiques

Anères

CONCERT

ANERES 8 grande rue Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Milla Leika, c’est notre diva looseuse : une féminité élégante et puissante mais un peu maladroite quand même.

Seule sur scène, elle confie avec pudeur ses émotions, couche sur les cordes ses manques et ces déceptions, dessinant avec délicatesse les contours d’une chanson pop qui nous bouscule de sincérité.

Elle a choisi la MML pour travailler sa performance…

Entre 30 et 45 minutes.

Participation libre et nécessaire.

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ANERES 8 grande rue Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Milla Leika is our laid-back diva: an elegant and powerful woman, yet a bit clumsy all the same.

Alone on stage, she modestly reveals her emotions, weaving her longings and disappointments into the melody, delicately sketching the contours of a pop song that moves us with its sincerity.

She chose the MML to refine her performance…

Between 30 and 45 minutes.

Admission is by donation and required.

L’événement CONCERT Anères a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65