Concert Angine de Poitrine + Slobber Place Nina Simone Saint-Brieuc

ANGINE DE POITRINE

Avec leur mantra-rock dada-pythago-cubiste, les espiègles frères de Poitrine invitent à s’égarer dans un vortex de motifs sonores et visuels hypnotisant. A priori asymétrique et dissonante, la musique de ces deux êtres aux grandes tronches incite surprenamment à la danse. Une fois assis sur de solides grooves de batterie, les enchevêtrements complexes de guitares microtonales prennent des airs festifs, le tout dans une exubérance typiquement rock’n’roll.

SLOBBER

Nouveau quintet rennais, Slobber est une bulle dream prog aux sonorités aquatiques et envoûtantes. Entre la musique psychédélique de Tame Impala, la pop lo-fi de Crumb et le rock progressif des 70’s, le groupe propose un voyage musical épique narré par une voix aux teintes soul et jazzy. Avec ses constructions harmoniques surprenantes, ses mélodies captivantes et ses rythmes atypiques, les musiciens habités hypnotisent l’auditeur dans un espace-temps suspendu. Douceur, cris, danse, lumière et pénombre, les textes invitent à la rêverie. .

