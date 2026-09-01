Concert anglais de la chorale Splenda Voce Basilique Saint-Pierre Fourier Mattaincourt
dimanche 27 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre Fourier · Mattaincourt
Informations pratiques
Mattaincourt
Concert anglais de la chorale Splenda Voce
Basilique Saint-Pierre Fourier 4 place du centre Mattaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert anglais de la chorale Splenda Voce.
Splenda Voce se met à l’heure anglaise. De Dowland à Britten, de Purcell à Bob Chilcott, en passant par Freddie Mercury.
Chœur départemental de femmes.
En partenariat avec la Communauté de communes Mirecourt Dompaire.
Participation au chapeau.Tout public
0 .
Basilique Saint-Pierre Fourier 4 place du centre Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 99 09 72 splendavoce@gmail.com
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English :
English-language concert by the Splenda Voce choir.
Splenda Voce takes on an English theme. From Dowland to Britten, from Purcell to Bob Chilcott, with a stop along the way at Freddie Mercury.
Departmental women’s choir.
In partnership with the Mirecourt Dompaire Community of Municipalities.
Donations welcome.
L’événement Concert anglais de la chorale Splenda Voce Mattaincourt a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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