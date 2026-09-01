Concert anglais de la chorale Splenda Voce Basilique Saint-Pierre Fourier Mattaincourt

Informations pratiques

Mattaincourt

Concert anglais de la chorale Splenda Voce

Basilique Saint-Pierre Fourier 4 place du centre Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert anglais de la chorale Splenda Voce.

Splenda Voce se met à l’heure anglaise. De Dowland à Britten, de Purcell à Bob Chilcott, en passant par Freddie Mercury.

Chœur départemental de femmes.

En partenariat avec la Communauté de communes Mirecourt Dompaire.

Participation au chapeau.Tout public

0 .

Basilique Saint-Pierre Fourier 4 place du centre Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 99 09 72 splendavoce@gmail.com

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English :

English-language concert by the Splenda Voce choir.

Splenda Voce takes on an English theme. From Dowland to Britten, from Purcell to Bob Chilcott, with a stop along the way at Freddie Mercury.

Departmental women’s choir.

In partnership with the Mirecourt Dompaire Community of Municipalities.

Donations welcome.

L’événement Concert anglais de la chorale Splenda Voce Mattaincourt a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT