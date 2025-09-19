Concert « Angle Mou » à Labosse Labosse

Concert « Angle Mou » à Labosse Labosse vendredi 19 septembre 2025.

Concert « Angle Mou » à Labosse

Labosse Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Concert « Angle Mou » organisé à la bibliothèque de Labosse le vendredi 19 septembre à 19h.

Gratuit.

Réservation conseillée au 06 75 78 31 68 0 .

Labosse 60590 Oise Hauts-de-France +33 6 75 78 31 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Angle Mou » à Labosse Labosse a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays de Bray