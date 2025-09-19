Concert « Angle Mou » à Labosse Labosse
Labosse Oise
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Concert « Angle Mou » organisé à la bibliothèque de Labosse le vendredi 19 septembre à 19h.
Gratuit.
Réservation conseillée au 06 75 78 31 68 0 .
Labosse 60590 Oise Hauts-de-France +33 6 75 78 31 68
