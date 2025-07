Concert Anilka Cayeux-sur-Mer

Boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 22:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Laissez-vous emporter par la voix douce et envoûtante d’Anilka, en concert au Casino de Cayeux-sur-Mer. Un moment musical tout en émotions, entre chanson française, pop et touches poétiques, à savourer dans une ambiance intimiste et chaleureuse. Ancienne candidate d’incroyable talent. .

Boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56

